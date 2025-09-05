Московская «дочка» челябинского «Гринфлайта» потребовала с учредителя 5 миллиардов

Разорившаяся в Москве компания «Гринфлайт» водителя бывшего губернатора Михаила Юревича, Александра Москалюка, требует с одноименной челябинской компании почти пять миллиардов рублей. Как следует из сообщения конкурсного управляющего челябинцев Андрея Кузьмина, основанием стало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
«Кузьмин сообщает о получении требования кредитора ООО „Гринфлайт“ (Москва) о включении в реестр требований кредиторов ООО „Гринфлайт“ (Челябинск) требования в размере 4,995 млрд рублей. Основания возникновения задолженности: заявление о привлечении к субсидиарной ответственности», — указал управляющий на «Федресурсе».
По материалам суда, в феврале 2023 года тогдашний конкурсный управляющий московской фирмы Антон Китаев обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением. В нем руководитель потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника экс-гендиректоров Олега Лакницкого и Людмилу Подольскую. В марте 2025 года с обоих бывших топ-менеджеров московский арбитраж взыскал 71,78 млн рублей. Они пострадали из-за невыгодных сделок с компаниями «Паритет» и ООО «Газстроймонтаж». Подольской вменили заключение сделок по завышенной цене, Лакницкому — бездействие.
Челябинский «Гринфлайт» является учредителем московской компании. В мае 2022 года челябинцы добились включения в реестр требований «дочки» 742 млн рублей. Южноуральский бизнес финансировал учрежденную фирму через займы.
Заявление о банкротстве московского застройщика суд принял в июле 2019 года. Инициатором процесса стала «Управляющая компания Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом „Перспектива“». Причиной явилось невыполнение обязательств. Компания в декабре 2012 года заключила с московским «Гринфлайтом» инвестиционный договор, по которому застройщик обязался построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс площадью не менее 500 тысяч квадратных метров. Кредитор в качестве инвествклада передал должнику право аренды земельного участка под Раменским (Московская область) стоимостью 1,299 млрд рублей. Взамен кредитор ждал 15% от общей площади жилых и нежилых помещений. Однако на 24 декабря 2017 года 100 кв метров первой очереди построены не были. Владелец земельного участка причитающиеся ему девять тысяч кв метров из 15-ти тысяч получить не смог.
Несмотря на то, что должник возражал, требование о банкротстве и введении конкурсного производства поддержали другие кредиторы: фирмы «Островцы» и «Юридическая компания „Юрлига“». Поскольку активами «Гринфлайта» по состоянию на конец 2020 года было обеспечено лишь 30,9% обязательств, в октябре 2021 года арбитраж ввел конкурсное производство. Очередной его срок завершается в октябре 2025 года.
Согласно данным СБИС, конкурсным управляющим московского «Гринфлайта» в настоящий момент является Сергей Воронин. При этом возможным бенефициаром фирмы назван бывший водитель Юревича Москалюк. В августе 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте бизнесмена. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки. В сентябре того же года Москалюка объявили в федеральный розыск.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. При наличии ответов они будут опубликованы.
