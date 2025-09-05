05 сентября 2025

Трамп отказался признавать штрафы судов в Европе против Google и Apple

Трамп решил не признавать штрафы из Европы
Трамп решил не признавать штрафы из Европы

США признает штрафы, которые европейские суды назначают американским компаниям Google и Apple. Об этом глава заявил Белого дома Дональд Трамп. По словам Трампа, Европа ввела штраф против Google на сумму 3,5 миллиарда долларов и требует от Apple выплаты в размере 17 миллиардов долларов.

«Европа сегодня нанесла удар по еще одной отличной американской компании Google штрафом в 3,5 миллиарда долларов, забирая деньги, которые иначе пошли бы инвестициями в Америку и создание рабочих мест», — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что Google и Apple не единственные — американские технологические корпорации постоянно сталкиваются с большими штрафами и налогами на европейском рынке. По его словам, эти меры несправедливы и требуют ответной реакции со стороны США.

Ранее Дональд Трамп уже предупреждал о возможности введения дополнительных пошлин против стран, которые принимают законы или налоги, затрагивающие интересы американских технологических компаний. В августе 2025 года он анонсировал 100-процентные пошлины на импорт чипов и полупроводников, объясняя это необходимостью защиты национальной промышленности и ответом на зарубежные ограничения.

