Трамп отказался признавать штрафы судов в Европе против Google и Apple

США признает штрафы, которые европейские суды назначают американским компаниям Google и Apple. Об этом глава заявил Белого дома Дональд Трамп. По словам Трампа, Европа ввела штраф против Google на сумму 3,5 миллиарда долларов и требует от Apple выплаты в размере 17 миллиардов долларов.
«Европа сегодня нанесла удар по еще одной отличной американской компании Google штрафом в 3,5 миллиарда долларов, забирая деньги, которые иначе пошли бы инвестициями в Америку и создание рабочих мест», — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что Google и Apple не единственные — американские технологические корпорации постоянно сталкиваются с большими штрафами и налогами на европейском рынке. По его словам, эти меры несправедливы и требуют ответной реакции со стороны США.
Ранее Дональд Трамп уже предупреждал о возможности введения дополнительных пошлин против стран, которые принимают законы или налоги, затрагивающие интересы американских технологических компаний. В августе 2025 года он анонсировал 100-процентные пошлины на импорт чипов и полупроводников, объясняя это необходимостью защиты национальной промышленности и ответом на зарубежные ограничения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.