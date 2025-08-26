Трамп пригрозил странам, нападающим на США

Трамп: будут введены существенные пошлины для стран, дискриминирующих США
Будут введены существенные пошлины для этих стран, заявил Трамп
Будут введены существенные пошлины для этих стран, заявил Трамп

Странам, которые вводят различные налоги или регуляторные меры против США в сфере цифровых услуг грозят дополнительные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это направлено на то, чтобы нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их… Этому необходимо положить конец немедленно!» — заявил лидер Штатов. Также Трамп отметил, что введет «существенные дополнительные пошлины» на экспорт из данных стран.

Ранее, 6 августа 2025 года, Дональд Трамп уже анонсировал введение 100-процентных пошлин на импорт чипов и полупроводников. По его словам, данные меры направлены на защиту американской промышленности и сокращение зависимости от зарубежных поставщиков.

