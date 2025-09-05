05 сентября 2025

Силы ПВО РФ сбили десяток БПЛА Украины

Вражеские беспилотники были уничтожены
Вражеские беспилотники были уничтожены Фото:

Силы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников вечером 5 сентября в небе над Россией. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.

«В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них — шесть БПЛА сбито над территорией Воронежской области, два в Брянской области, по одному беспилотнику — над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря», — сообщается в telegram-канале военного ведомства.

Ранее в ночь на 5 сентября силы ПВО России уже уничтожили 50 украинских беспилотников в различных регионах страны, а днем ранее сообщалось о 32 сбитых дронах, часть из которых была нейтрализована над Крымом и акваторией Черного моря. В результате атак фиксировались случаи возгораний на инфраструктурных объектах, в том числе на трансформаторной подстанции в Краснодарском крае.

