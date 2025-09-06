Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры в Москве. Вместо этого Зеленский предложил российскому президенту встретиться в Киеве.
«Он может приехать в Киев», — передает слова Зеленского ABC News. Он добавил, что считает Москву «неприемлемой площадкой для переговоров». Президент Украины подчеркнул, что готов к диалогу «в любом формате».
Зеленский выразил уверенность, что российская сторона понимает его позицию, однако ранее Владимир Путин настаивал, что Москва является «самым лучшим местом» для переговоров. Ранее Киев неоднократно предлагал в качестве площадки для саммита нейтральные страны, такие как Швейцария, Турция или Австрия, тогда как Венгрия была названа спорным вариантом.
