Администрация Трампа примет жесткое решение по 200 тысячам украинцев в США

WP: США хотят депортировать 700 тысяч мигрантов из Украины и Гаити
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США депортируют 700 тысяч мигрантов из страны
США депортируют 700 тысяч мигрантов из страны Фото:

Администрация США разработала планы по использованию средств иностранной помощи для финансирования возвращения на родину примерно 700 тысяч мигрантов из Украины и Гаити, которые имеют временный защищенный статус. Об этом сообщает The Washington Post.

«В документах, рассмотренных [газетой], говорится, что более 200 тыс. украинцев и 500 тыс. гаитян могут быть частью процесса добровольного выезда», — сообщает WP. Временный защищенный статус был впервые предоставлен украинцам в 2022 году администрацией бывшего президента США Джо Байдена после начала военного конфликта с Россией.

Что касается граждан Гаити, они пользуются этим статусом с 2010 года после разрушительного землетрясения, которое обрушилось на их страну. Статус гаитян был неоднократно продлеваем в связи с продолжающимися проблемами безопасности и нестабильностью в регионе.

Ранее власти США уже обсуждали с Украиной возможность приема депортированных граждан третьих стран, однако официальный ответ от Киева так и не поступил. Также сообщалось о намерениях американской администрации аннулировать визы и лишить временного статуса десятки тысяч украинских беженцев. Эти меры рассматривались на фоне ужесточения миграционной политики в США.

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Администрация США разработала планы по использованию средств иностранной помощи для финансирования возвращения на родину примерно 700 тысяч мигрантов из Украины и Гаити, которые имеют временный защищенный статус. Об этом сообщает The Washington Post. «В документах, рассмотренных [газетой], говорится, что более 200 тыс. украинцев и 500 тыс. гаитян могут быть частью процесса добровольного выезда», — сообщает WP. Временный защищенный статус был впервые предоставлен украинцам в 2022 году администрацией бывшего президента США Джо Байдена после начала военного конфликта с Россией. Что касается граждан Гаити, они пользуются этим статусом с 2010 года после разрушительного землетрясения, которое обрушилось на их страну. Статус гаитян был неоднократно продлеваем в связи с продолжающимися проблемами безопасности и нестабильностью в регионе. Ранее власти США уже обсуждали с Украиной возможность приема депортированных граждан третьих стран, однако официальный ответ от Киева так и не поступил. Также сообщалось о намерениях американской администрации аннулировать визы и лишить временного статуса десятки тысяч украинских беженцев. Эти меры рассматривались на фоне ужесточения миграционной политики в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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