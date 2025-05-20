Администрация Трампа примет жесткое решение по 200 тысячам украинцев в США

Администрация США разработала планы по использованию средств иностранной помощи для финансирования возвращения на родину примерно 700 тысяч мигрантов из Украины и Гаити, которые имеют временный защищенный статус. Об этом сообщает The Washington Post.
«В документах, рассмотренных [газетой], говорится, что более 200 тыс. украинцев и 500 тыс. гаитян могут быть частью процесса добровольного выезда», — сообщает WP. Временный защищенный статус был впервые предоставлен украинцам в 2022 году администрацией бывшего президента США Джо Байдена после начала военного конфликта с Россией.
Что касается граждан Гаити, они пользуются этим статусом с 2010 года после разрушительного землетрясения, которое обрушилось на их страну. Статус гаитян был неоднократно продлеваем в связи с продолжающимися проблемами безопасности и нестабильностью в регионе.
Ранее власти США уже обсуждали с Украиной возможность приема депортированных граждан третьих стран, однако официальный ответ от Киева так и не поступил. Также сообщалось о намерениях американской администрации аннулировать визы и лишить временного статуса десятки тысяч украинских беженцев. Эти меры рассматривались на фоне ужесточения миграционной политики в США.
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