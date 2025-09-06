В правительстве высказались о сложностях в отношениях с Азербайджаном

Развитие торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном идет нормально, несмотря на возникшие сложности. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума.
«В отношениях между любыми странами всегда возникают какие-то трения, иногда больше, иногда меньше… Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то оно нормально развивается. <...> Наши связи одинаково важны для наших стран, и никто не хочет потерять все то хорошее, что было наработано за все предшествующие годы», — подчеркнул Оверчук. Его слова передает РИА «Новости».
Вице-премьер отметил, что стороны поддерживают диалог по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг», один из маршрутов которого пролегает через территорию Азербайджана. Он также выразил надежду на скорое разрешение существующих проблем, подчеркнув значимость двусторонних экономических отношений для десятков тысяч граждан обеих стран.
По словам Оверчука, Москва и Баку продолжают консультации по острым вопросам, включая инцидент с крушением самолета AZAL и ситуацию с задержанными российскими гражданами в Азербайджане. Отдельно вице-премьер прокомментировал трагедию с самолетом авиакомпании AZAL, разбившимся 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Оверчук выразил соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что среди них были и граждане России.
Он также отметил, что российская сторона настаивает на освобождении 13 задержанных россиян, а также поддерживает связь с ними через посольство в Баку. Российский МИД продолжает работу по возвращению граждан на родину, добавил Оверчук.
Утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в западной части Казахстана разбился самолет Embraer-190, принадлежавший авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавший рейсом из Баку в Грозный. Согласно информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, спастись удалось 29 пассажирам. Как уточнило российское посольство, среди выживших числятся девять граждан России. Всего, согласно опубликованным спискам, на борту находились 16 россиян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 19 июля, что Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы. Помимо этого, Алиев проинформировал о подготовке документов для обращения в международные судебные органы с иском против России в связи с произошедшей трагедией.
