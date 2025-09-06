В Госдуме назвали справедливую для учителей зарплату

Российским педагогам следует установить зарплату не ниже 200% от средней по региону. Такую позицию озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Политик также поддержал идею запуска пилотного проекта по единой системе оплаты труда учителей и призвал распространить эту систему на все образовательные учреждения страны.
«Мы считаем, что зарплата учителей должна быть равна не менее 200% от средней зарплаты в субъекте федерации», — заявил Миронов в беседе с корреспондентами ТАСС. Он также упомянул недавний доклад Росстата, согласно которому средняя зарплата в стране составляет 100 тысяч рублей.
Ранее «Царьград» писал, что в 73 регионах оклады учителей оказались ниже минимального размера оплаты труда. В публикации подчеркивается, что этот факт не является нарушением, поскольку зарплата учителя состоит не только из оклада, но и из выплат. При этом уточняется, что в некоторых регионах выплаты могут быть только за дополнительную нагрузку и работу свыше нормы.
