В Госдуме назвали справедливую для учителей зарплату

Депутат Миронов: зарплата учителей должна быть не ниже 200% от средней
По мнению Сергея Миронова, зарплата учителей должна составлять в среднем не мене 200 тысяч рублей
По мнению Сергея Миронова, зарплата учителей должна составлять в среднем не мене 200 тысяч рублей Фото:

Российским педагогам следует установить зарплату не ниже 200% от средней по региону. Такую позицию озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Политик также поддержал идею запуска пилотного проекта по единой системе оплаты труда учителей и призвал распространить эту систему на все образовательные учреждения страны.

«Мы считаем, что зарплата учителей должна быть равна не менее 200% от средней зарплаты в субъекте федерации», — заявил Миронов в беседе с корреспондентами ТАСС. Он также упомянул недавний доклад Росстата, согласно которому средняя зарплата в стране составляет 100 тысяч рублей.

Ранее «Царьград» писал, что в 73 регионах оклады учителей оказались ниже минимального размера оплаты труда. В публикации подчеркивается, что этот факт не является нарушением, поскольку зарплата учителя состоит не только из оклада, но и из выплат. При этом уточняется, что в некоторых регионах выплаты могут быть только за дополнительную нагрузку и работу свыше нормы. 

