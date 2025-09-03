Число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей возросло

В 19 российских регионах начисленная зарплата в июне 2025 года превысила 100 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата. За год число таких субъектов почти удвоилось: год назад их было 11. В целом по стране средняя зарплата впервые достигла 103,2 тысячи рублей, что на 15,7% выше, чем в июне 2024 года.
"Число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось — в июне их стало 19 против 11 год назад", — пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По информации издания, к регионам, где зарплаты превысили «психологическую отметку» в 100 тысяч рублей, присоединились Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми.
Основными причинами роста зарплат стали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), который за два года увеличился с 19,2 до 22 тысяч рублей, а также дефицит кадров при низком уровне безработицы — 2,2% по данным Росстата. Эксперты отмечают, что работодатели были вынуждены индексировать оклады из-за инфляции (9,5% по итогам 2024 года) и конкуренции за специалистов. Дополнительным фактором, по данным РБК, стало денежное довольствие контрактников в зоне военного конфликта на Украине: выплаты по контракту составляют не менее 200 тысяч рублей в месяц, что повлияло на общую статистику по стране.
Лидерами по уровню зарплат остаются северные и дальневосточные регионы: Чукотский автономный округ (220,86 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (183,63 тысяч), Магаданская область (178,69 тысяч). Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Ингушетии (47,86 тысяч), Чечне (51,93 тысяч) и Дагестане (56,6 тысяч). Среди отраслей лидируют финансы и страхование, IT и телеком, а также добыча полезных ископаемых.
