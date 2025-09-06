Кадыров опроверг информацию о личном самолете

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившиеся в ряде СМИ сведения о наличии у него личного самолета, на котором он якобы летает на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости (РИАН).
«У меня нет личных самолетов. Я в эмиратах бываю в год один раз и то по вопросам, касающимся экономики», — сказал Кадыров в разговоре с РИАН.
Он добавил, что его поездки касаются развитию отношений РФ и ОАЭ. Глава Чечни добавил, что бывает в отпуске во время Рамадана.
Ранее Кадыров рассказал о своих любимых местах отдыха в Чечне. Он ответил, что до сих пор не успел побывать во всех уголках Республики. Среди таких мест он отметил село Харкарой. По словам Кадырова, он хотел бы посетить это место. Глава Чечни рассказал, что там располагаются башни, небольшой древний город и крепость, передает 360.ru.
