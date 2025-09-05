05 сентября 2025

В Пермском крае осудят двух «черных лесорубов», нанесших ущерб на 23 млн рублей. Фото

Завершено расследование дела о многомиллионной незаконной рубке леса в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более тысячи деревьев незаконно вырублено в Пермском крае
Более тысячи деревьев незаконно вырублено в Пермском крае Фото:

Двое жителей Пермского края предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на сумму свыше 23 миллионов рублей. У одного из задержанных также обнаружили незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы. Об этом сообщает региональное МВД.

«В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух „черных лесорубов“. 67-летний и 50-летний жители Юсьвинского муниципального округа нанесли ущерб лесному фонду России на сумму более 23 миллионов рублей. Их преступная деятельность пресечена совместными усилиями УФСБ и полиции», — рассказали в пресс-службе краевого главка.

По данным следствия, с 2015 по 2022 год обвиняемые организовали незаконную вырубку более тысячи деревьев хвойных и лиственных пород в Пожвинском участковом лесничестве вблизи поселка Кама. Для этого они нанимали рабочих, скрывая от них отсутствие разрешительных документов. Нелегально заготовленную древесину вывозили на собственную пилораму для дальнейшей переработки и продажи.

При задержании у одного из фигурантов обнаружено и изъято незаконно хранившееся оружие: пистолет Макарова, охотничий карабин и более сотни единиц боеприпасов. В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиона рублей для возмещения ущерба.

Уголовные дела направлены в Кудымкарский городской суд. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде.

Ранее URA.RU рассказывало, что двое жителей Пермского края получили сроки за масштабную незаконную вырубку леса: суд назначил им от 4 до 5 лет колонии за ущерб государству на 124 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое жителей Пермского края предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на сумму свыше 23 миллионов рублей. У одного из задержанных также обнаружили незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы. Об этом сообщает региональное МВД. «В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух „черных лесорубов“. 67-летний и 50-летний жители Юсьвинского муниципального округа нанесли ущерб лесному фонду России на сумму более 23 миллионов рублей. Их преступная деятельность пресечена совместными усилиями УФСБ и полиции», — рассказали в пресс-службе краевого главка. По данным следствия, с 2015 по 2022 год обвиняемые организовали незаконную вырубку более тысячи деревьев хвойных и лиственных пород в Пожвинском участковом лесничестве вблизи поселка Кама. Для этого они нанимали рабочих, скрывая от них отсутствие разрешительных документов. Нелегально заготовленную древесину вывозили на собственную пилораму для дальнейшей переработки и продажи. При задержании у одного из фигурантов обнаружено и изъято незаконно хранившееся оружие: пистолет Макарова, охотничий карабин и более сотни единиц боеприпасов. В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиона рублей для возмещения ущерба. Уголовные дела направлены в Кудымкарский городской суд. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, что двое жителей Пермского края получили сроки за масштабную незаконную вырубку леса: суд назначил им от 4 до 5 лет колонии за ущерб государству на 124 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...