Двое жителей Пермского края предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на сумму свыше 23 миллионов рублей. У одного из задержанных также обнаружили незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы. Об этом сообщает региональное МВД.
«В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух „черных лесорубов“. 67-летний и 50-летний жители Юсьвинского муниципального округа нанесли ущерб лесному фонду России на сумму более 23 миллионов рублей. Их преступная деятельность пресечена совместными усилиями УФСБ и полиции», — рассказали в пресс-службе краевого главка.
По данным следствия, с 2015 по 2022 год обвиняемые организовали незаконную вырубку более тысячи деревьев хвойных и лиственных пород в Пожвинском участковом лесничестве вблизи поселка Кама. Для этого они нанимали рабочих, скрывая от них отсутствие разрешительных документов. Нелегально заготовленную древесину вывозили на собственную пилораму для дальнейшей переработки и продажи.
При задержании у одного из фигурантов обнаружено и изъято незаконно хранившееся оружие: пистолет Макарова, охотничий карабин и более сотни единиц боеприпасов. В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1,5 миллиона рублей для возмещения ущерба.
Уголовные дела направлены в Кудымкарский городской суд. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде.
Ранее URA.RU рассказывало, что двое жителей Пермского края получили сроки за масштабную незаконную вырубку леса: суд назначил им от 4 до 5 лет колонии за ущерб государству на 124 млн рублей.
