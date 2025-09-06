Юрист сообщил, во сколько Тарасовой обойдется ее задержание

Юрист Русяев: Аглая Тарасова потеряет 40 миллионов рублей из-за задержания
Аглая Тарасова не может участвовать в съемках из-за ареста
Аглая Тарасова не может участвовать в съемках из-за ареста Фото:
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Задержание актрисы Аглаи Тарасовой может привести к ее финансовым потерям до 40 миллионов рублей. Именно столько артистка может не получить в виде гонораров за съемки, если не сможет исполнить договорные обязательства из-за ограничений на передвижение. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. 

«При рыночных ставках от 200 тысяч до 1 млн рублей за съемочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен убытки по гонорарам составят от 7 до 40 млн рублей», — рассказал юрист в интервью NEWS.ru. По его словам, запрет определенных действий (статья 105.1 УПК РФ), связанный с ограничением передвижения или общения, фактически не позволяет выполнить свои обязательства по контрактам.

Ранее «Царьград» писал что Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива — при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом, экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье 229 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ей грозит до семи лет лишения свободы, а следствие ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста.

