Юрист сообщил, во сколько Тарасовой обойдется ее задержание

Задержание актрисы Аглаи Тарасовой может привести к ее финансовым потерям до 40 миллионов рублей. Именно столько артистка может не получить в виде гонораров за съемки, если не сможет исполнить договорные обязательства из-за ограничений на передвижение. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.
«При рыночных ставках от 200 тысяч до 1 млн рублей за съемочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен убытки по гонорарам составят от 7 до 40 млн рублей», — рассказал юрист в интервью NEWS.ru. По его словам, запрет определенных действий (статья 105.1 УПК РФ), связанный с ограничением передвижения или общения, фактически не позволяет выполнить свои обязательства по контрактам.
Ранее «Царьград» писал что Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива — при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом, экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье 229 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ей грозит до семи лет лишения свободы, а следствие ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста.
