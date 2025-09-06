Было или нет: что думают коллеги о связи звезды «Интернов» Тарасовой с наркотиками

Актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово в Москве по подозрению в попытке ввоза наркотических веществ. В ходе проверки ее багажа сотрудники обнаружили электронную сигарету с гашишным маслом. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.
Максимальное наказание по статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд решил не лишать Тарасову свободы. Актрисе избран запрет на определенные действия.
В защиту артистки выступил российский певец Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков). Он раскритиковал отечественное законодательство и выразил недоумение по поводу суровости наказания за подобные правонарушения. Кто еще поддержал Тарасову — в материале URA.RU.
«Кто писал эти кодексы и прописывал статьи наказаний — просто большой вопрос!»
Шаляпин выступил против запрещенных веществ, однако выразил недоумение, касаемо наказания за их провоз. «Категорически против запрещенных веществ, которыми дурманят молодежь и губят, но! У нас что за убийство, что за 0,4 мл этого вещества для личного пользования, которое в некоторых странах вообще легализовано — 6 лет тюрьмы, практически одинаковое наказание! Кто писал эти кодексы и прописывал статьи наказаний — просто большой вопрос!», — приводит слова Шаляпина Super.ru.
Певец отметил, что поддерживает Тарасову и считает чрезмерно строгим наказание в виде лишения свободы за хранение минимального количества вещества. По его словам, условный срок или месяц общественно полезных работ стали бы более справедливыми мерами воздействия. Шаляпин подчеркнул, что речь идет о личном употреблении, которое не представляет угрозы обществу, и призвал не ломать жизнь человеку из-за подобной ошибки.
«Я сам в шоке»
Предполагаемый молодой человек Тарасовой актер Антон Филипенко заявил, что ситуация с задержанием стала для него неожиданной. «Я сам в шоке. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней. Общались два дня назад», — заявил актер Starhit.
«Все это какой-то бред»
Российские актрисы Мария Миронова и Мария Аронова поддержали свою коллегу Тарасову после ее задержания в аэропорту Домодедово. Они высказали сомнения в ее виновности и выразили уверенность в профессионализме девушки. «Никогда не замечала за ней этого. Все это какой-то бред. Она прекрасный профессионал, прекрасный человек и прекрасная девочка. Все, что могу про нее сказать. Ответственная умница и замечательная актриса», — сказала Мария Миронова в разговоре с Daily Storm.
Мария Аронова также отметила, что была шокирована новостями о задержании: «Вы меня огорошили просто. Никогда в жизни [не могла употреблять наркотики], да что вы! Всегда человек был готов, прекрасно работает. Она миленькая и прелестная девочка, высокого уровня профессионал. Я очень ее люблю», — заявила артистка.
«Молодая девочка так вляпалась»
Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко выразила надежду на снисхождение суда к актрисе. По ее словам, представители творческих профессий нередко становятся фигурантами подобных дел из-за легкомысленного поведения. «Мне очень жалко актрису и ее маму. Я ее вообще не знаю, но мне искренне жаль, что молодая девочка так вляпалась. Если она раскаялась, будем надеяться, что к ней отнесутся мягко, потому что творческие люди — у них у всех кепка набекрень, как говорит моя дочка. Я очень расстроилась, вообще жалко, когда наши творческие люди попадают в неприятности. Главное, что непонятно, она специально это сделала или нечаянно», — отметила депутат «Национальной службы новостей».
«Умысел злоумышленников либо какая-то ошибка, либо недоразумение»
Режиссер сериала «Санкционер» Артем Захарьян усомнился в умышленной причастности Тарасовой к контрабанде наркотиков. В разговоре с URA.RU он заявил, что ситуация вызывает вопросы и может быть недоразумением.
«Умысел злоумышленников либо какая-то ошибка, либо недоразумение», — заявил режиссер. Он подчеркнул, что не располагает сведениями о предполагаемых мотивах и деталях задержания, но выразил надежду на объективное расследование.
