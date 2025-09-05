Перми стартовал марафон с новыми дистанциями

В субботу, 6 сентября, рамках Пермского марафона состоялся тематический забег «Молодежная столица России» на дистанцию 2025 метров. Участники бежали не на время, а на результат, борясь за звание самого быстрого бегуна на символичной дистанции.
«В субботу, 6 сентября, в 18:00 на центральных улицах города стартовал один из самых символичных забегов Пермского марафона — „Молодежная столица России“. Дистанция в 2025 метров новая и выбрана не случайно: именно этот год Пермь официально носит статус молодежной столицы страны. В отличие от других массовых забегов, эта дисциплина предполагала соревнование на результат, где каждый участник боролся за лучшее время», — рассказали организаторы
Забег собрал как профессиональных спортсменов, так и любителей, желающих проверить свои силы на нестандартной дистанции. Победители определялись в нескольких категориях, включая мужские и женские зачёты. Награждение прошло сразу после финиша на главной сцене марафона.
Этот забег стал одним из ключевых событий первого дня марафона, наряду с детскими стартами и инклюзивными заездами на колясках. Организаторы подчеркнули, что таким образом хотели подчеркнуть особый статус Перми и привлечь внимание молодёжи к спортивному образу жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!