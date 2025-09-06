В Китае потребовали удалить беседу Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопрос продления жизни
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопрос продления жизни Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Китайское государственное телевидение потребовало удалить видеозапись беседы между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой обсуждались вопросы долголетия. Об этом проинформировало агентство Reuters.

«Агентство Reuters News в пятницу удалило четырехминутное видео, в котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет», — говорится в материале. Также называется причина — агентство не купило лицензию на трансляцию у китайского телевидения, однако все равно использовало видео с нее.  

Во время визита в Китай Путин отметил, что увеличение продолжительности жизни до 150 лет — реально. По его словам, здесь ключевую роль сыграет развитие медицины. Он также подтвердил, что обсуждал эту тему с Си Цзиньпином. Последний добавил, что раньше люди редко доживали и до 70 лет, однако сейчас в этом возрасте человек «еще ребенок». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайское государственное телевидение потребовало удалить видеозапись беседы между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой обсуждались вопросы долголетия. Об этом проинформировало агентство Reuters. «Агентство Reuters News в пятницу удалило четырехминутное видео, в котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет», — говорится в материале. Также называется причина — агентство не купило лицензию на трансляцию у китайского телевидения, однако все равно использовало видео с нее.   Во время визита в Китай Путин отметил, что увеличение продолжительности жизни до 150 лет — реально. По его словам, здесь ключевую роль сыграет развитие медицины. Он также подтвердил, что обсуждал эту тему с Си Цзиньпином. Последний добавил, что раньше люди редко доживали и до 70 лет, однако сейчас в этом возрасте человек «еще ребенок». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...