В Китае потребовали удалить беседу Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет

Китайское государственное телевидение потребовало удалить видеозапись беседы между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой обсуждались вопросы долголетия. Об этом проинформировало агентство Reuters.
«Агентство Reuters News в пятницу удалило четырехминутное видео, в котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет», — говорится в материале. Также называется причина — агентство не купило лицензию на трансляцию у китайского телевидения, однако все равно использовало видео с нее.
Во время визита в Китай Путин отметил, что увеличение продолжительности жизни до 150 лет — реально. По его словам, здесь ключевую роль сыграет развитие медицины. Он также подтвердил, что обсуждал эту тему с Си Цзиньпином. Последний добавил, что раньше люди редко доживали и до 70 лет, однако сейчас в этом возрасте человек «еще ребенок».
