05 сентября 2025

DJ Smash зажег финишный праздник Пермского марафона. Видео

После соревнований жителей и гостей Перми ждет обширная развлекательная программа
После соревнований жителей и гостей Перми ждет обширная развлекательная программа Фото:
новость из сюжета
Пермский марафон — 2025

Участников и гостей Пермского марафона ждал масштабный финишный праздник с выступлением хедлайнера события — DJ Smash. Развлекательная программа состоялась на площади перед Театром-Театром.

«В субботу, 6 сентября, после завершения спортивных дисциплин участников и гостей Пермского марафона ожидала насыщенная развлекательная программа. Хедлайнером события стал известный диджей DJ Smash, который выступил на главной сцене праздника. Его выступление стало кульминацией праздничных мероприятий, собрав на площади тысячи пермяков и гостей города», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что организаторы подготовили для участников и зрителей спортивного праздника масштабную развлекательную программу. В выходные в центре города будут работать выставочные и интерактивные площадки, на сцене выступят музыканты.

