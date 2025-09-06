В Польше разбился неизвестный летательный аппарат

Обломки обнаружили около деревни с населением в 200 человек
Обломки обнаружили около деревни с населением в 200 человек

Неопознанный летательный аппарат потерпел крушение в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши. В Министерстве внутренних дел страны местным СМИ подтвердили факт инцидента.

«В районе Майдан-Селец Люблинского воеводства потерпел крушение неопознанный объект. Вероятно, контрабандный дрон. Информация об инциденте поступила на горячую линию», — отметили в редакции польской радиостанции RMF FM.

По данным радиостанции, инцидент произошел примерно в 500 метрах от жилых построек. Власти Люблинского воеводства начали расследование обстоятельств крушения. В Министерстве национальной обороны уточнили, что упавший объект «не имеет никаких военных признаков».

На месте происшествия направилась полиция, оно взято под охрану. После расследования подробности случившегося озвучит прокурор.

Ранее в Люблинском воеводстве уже фиксировались инциденты с падением беспилотников: в окрестностях населенного пункта Осины был обнаружен военный дрон, который взорвался при падении, вызвав повреждения жилых домов. Тогда прокурор не смог установить происхождение аппарата, а расследованием занялись военные следователи.

