Чем известен пермский политик Сергей Неганов, ушедший из жизни

В Перми в возрасте 57 лет умер руководитель регионального государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов. Он ушел из жизни 6 сентября после продолжительной болезни. Подробнее о жизненном пути Неганова — в материале URA.RU.
Детство и карьера
Сергей Неганов родился в Перми в 1968 году. В 1992 году он завершил обучение на историческом факультете Пермского государственного университета, где впоследствии преподавал с 1998 по 2013 год. Помимо работы в университете, Неганов занимал различные должности в администрации губернатора региона.
В период с 1992 по 1997 годы занимал должность политического советника главы города Перми, а в 1998 году работал в Пермской городской думе. С 1999 года Сергей Неганов занимал руководящие посты в администрации Пермской области (позднее — Пермского края), начиная с заведующего сектором и постепенно переходя к должности начальника отдела, а затем начальника управления. В декабре 2006 года он возглавил Департамент внутренней политики администрации губернатора Пермского края, где проработал до июня 2015 года.
Научная деятельность и региональный госархив
Сергей Неганов занимался научно-исследовательской деятельностью как историк и политоло и возглавлял региональное отделение Российского военно-исторического общества в Пермском крае. Он также является автором 132 научных публикаций. По его предложению и под его руководством был создан Единый Пермский общекраевой банк информации о Великой Отечественной войне — первый и единственный среди регионов РФ общедоступный электронный ресурс, объединяющий все информационные материалы о жизни региона и его населения в годы войны. Кроме того, Негановым сформирована база данных жителей Пермского края — участников спецоперации, удостоенных звания героев.
Под редакцией Сергея Неганова выпущены уникальные сборники документов, среди которых: «Пермские войсковые части Красной Армии во время Великой Отечественной войны», «Молотовская танковая бригада и другие пермские воинские части в составе Уральского добровольческого танкового корпуса», «Пермский край и ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС. Сборник документов и воспоминаний», а также ряд других.
Работа в администрации губернатора Прикамья
В течение 16 лет своей деятельности в администрации губернатора Пермского края Неганов занимался вопросами внутренней политики, курировал избирательные процессы, взаимодействие с политическими партиями и избирательными комиссиями. Помимо этого, он отвечал за проведение социологических исследований и координацию работы с органами местного самоуправления. Последней его должностью на государственной службе стала должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края.
Кто принес соболезнования
Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Неганова, руководившего государственным архивом социально-политической истории региона. Об этом сообщили на официальном портале администрации губернатора Пермского края.
В администрации отметили, что благодаря работе Неганова были обнародованы ранее неизвестные документы, отражающие промышленное развитие региона, а также материалы о жителях Прикамья, принимавших участие в важнейших событиях Великой Отечественной войны.
Причина смерти и прощание
Неганов ушел из жизни 6 сентября 2025 года после продолжительной болезни. Прощальная служба пройдет во вторник, 9 сентября, в Крестовом храме святителя Митрофана Воронежского в Перми по окончании Божественной литургии.
