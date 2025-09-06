В Госдуме рассматривают отмену домашних заданий в школах

Фракция «Новые люди» готовит к внесению в осеннюю сессию Государственной Думы законопроект об отмене традиционных домашних заданий в школах. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. По его словам, инициатива будет предложена для совместного рассмотрения с представителями других фракций после обсуждения с педагогическим сообществом.
«Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты. Но самое лучшее — школы полного дня, когда дети после уроков в группах и в творческом формате повторяют изученное и реализуют проекты», — подчеркнул зампред Госдумы в беседе с газетой «Известия». Он добавил, что действующая система домашних заданий не способствует развитию знаний и навыков, а зачастую формирует видимость учебного процесса.
По словам Даванкова, многие школьники выполняют задания формально, используя сторонние интернет-ресурсы и искусственный интеллект. Преподаватели, в свою очередь, также имитируют контроль над самостоятельной работой. В результате качество образования не улучшается, а нагрузка на детей и родителей возрастает. Законопроект предполагает развитие системы продленного дня, где ученики смогут закреплять материал в интерактивных форматах, а учителя будут выполнять функции наставников при реализации учебных проектов.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в беседе на полях Восточного экономического форума подчеркнул, что повторение изученного материала является неотъемлемой частью образовательного процесса во всех странах. По его словам, ранее образовательные учреждения самостоятельно определяли объем домашних заданий, вплоть до их полного отсутствия. Кравцов также отметил, что с 1 сентября текущего года вступили в силу единые стандарты по объему и продолжительности выполнения домашних заданий.
Кроме того, в конце августа Роспотребнадзор утвердил приказ, предусматривающий учет возрастных особенностей учащихся при организации домашней работы. Например, для первоклассников выполнение заданий не должно занимать более одного часа, для учеников второго и третьего классов — до полутора часов, а для четвероклассников — до двух часов, напоминает «Царьград».
