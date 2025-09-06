06 сентября 2025

Как прошел первый день Пермского марафона 2025. Фоторепортаж

В восьмой раз стартовал Пермский марафон, собрав рекордное число участников
Пермский марафон стартовал в восьмой раз
Пермский марафон стартовал в восьмой раз Фото:
новость из сюжета
Пермский марафон — 2025

В Перми 6 сентября 2025 года стартовал первый день Пермского марафона — главного спортивного события города. По центральным улицам краевой столицы пробежали тысячи участников. В рамках первого дня марафона были организованы заезд на колясках на дистанцию 500 метров, а также детские и семейные забеги. Глава города Эдуард Соснин также принял участие в мероприятии и вместе с другими пермяками преодолел дистанцию 2025 метров. Завершился день праздничной программой на площади перед Театром-Театром, где выступил DJ Smash.

Для спортсменов и зрителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. В нынешнем году марафон проводится уже в восьмой раз. Как прошел первый день главного спортивного праздника Перми — в фоторепортаже URA.RU.

