В Перми 6 сентября 2025 года стартовал первый день Пермского марафона — главного спортивного события города. По центральным улицам краевой столицы пробежали тысячи участников. В рамках первого дня марафона были организованы заезд на колясках на дистанцию 500 метров, а также детские и семейные забеги. Глава города Эдуард Соснин также принял участие в мероприятии и вместе с другими пермяками преодолел дистанцию 2025 метров. Завершился день праздничной программой на площади перед Театром-Театром, где выступил DJ Smash.
Для спортсменов и зрителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. В нынешнем году марафон проводится уже в восьмой раз. Как прошел первый день главного спортивного праздника Перми — в фоторепортаже URA.RU.
