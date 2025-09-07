Мороженое после удара: Индия сравнила отношения с США с токсичной дружбой

Индийские чиновники считают, что разногласия с США по вопросу пошлин и закупки российской нефти, скорее всего, нанесут ущерб отношениям Нью-Дели и Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.
Даже если стороны сумеют выйти из текущего кризиса в двусторонних отношениях, риторика и действия американской администрации в последние месяцы будут еще долго напоминать индийским властям о ненадежности США, рассказал изданию неназванный высокопоставленный индийский чиновник. Он охарактеризовал ситуацию риторическим вопросом: «Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, значит ли это, что теперь у нас с вами все в порядке?»
По информации, опубликованной в издании The New York Times, для Нью-Дели будет затруднительно найти альтернативу американскому рынку, на который приходится примерно 20 процентов от общего объема индийского экспорта. Тем не менее, существенные размеры внутреннего рынка, а также расширяющиеся торгово-экономические связи с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы позволяют премьер-министру Индии Нарендре Моди сохранять уверенность в противостоянии с Соединенными Штатами, отмечает газета.
В начале августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25 процентов на импорт из Индии в ответ на приобретение ею российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупные пошлины на индийские товары и услуги достигли 50 процентов. Президент США Дональд Трамп ранее подвергал Индию критике за то, что она «традиционно закупает большую часть военной техники у России» и является, наряду с Китаем, одним из крупнейших потребителей российских энергоносителей. В Министерстве иностранных дел Индии заявления Вашингтона по поводу поставок российской нефти сочли необоснованными, сообщает telegram-канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.