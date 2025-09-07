The Guardian: «Интервидение» станет культурным противовесом «Евровидению»

Россия возрождает песенный конкурс «Интервидение», который станет культурным аналогом «Евровидения». Об этом сообщает британское издание The Guardian. Впервые участие в конкурсе подтвердили США: 20 сентября в Москве американский исполнитель Би Ховард представит свою страну на сцене «Интервидения».
«20 сентября родившийся в Лос-Анджелесе артист первым представит США на возрожденном в России конкурсе песни „Интервидение“ — культурном зрелище, которое одновременно является ностальгическим воспоминанием и современным геополитическим маневром», — говорится в материале The Guardian. По данным издания, решение возродить «Интервидение» связано с исключением России из «Евровидения» после событий 2022 года.
Конкурс был создан в Чехословакии в 1960-х и проводился до 1980 года. Теперь он возвращается на постоянной основе: заявки подали исполнители из двадцати стран, среди которых Китай, Индия и Сербия. Финальное шоу пройдет в Москве. Победитель конкурса сможет гастролировать по странам-участникам. «Интервидение» не будет представлено на экранах ЕС и Великобритании.
