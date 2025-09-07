The Guardian: «Интервидение» станет культурным противовесом «Евровидению»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США на «Интервидении» представит певец Би Ховард
США на «Интервидении» представит певец Би Ховард Фото:
новость из сюжета
Интервидение-2025

Россия возрождает песенный конкурс «Интервидение», который станет культурным аналогом «Евровидения». Об этом сообщает британское издание The Guardian. Впервые участие в конкурсе подтвердили США: 20 сентября в Москве американский исполнитель Би Ховард представит свою страну на сцене «Интервидения».

«20 сентября родившийся в Лос-Анджелесе артист первым представит США на возрожденном в России конкурсе песни „Интервидение“ — культурном зрелище, которое одновременно является ностальгическим воспоминанием и современным геополитическим маневром», — говорится в материале The Guardian. По данным издания, решение возродить «Интервидение» связано с исключением России из «Евровидения» после событий 2022 года.

Конкурс был создан в Чехословакии в 1960-х и проводился до 1980 года. Теперь он возвращается на постоянной основе: заявки подали исполнители из двадцати стран, среди которых Китай, Индия и Сербия. Финальное шоу пройдет в Москве. Победитель конкурса сможет гастролировать по странам-участникам. «Интервидение» не будет представлено на экранах ЕС и Великобритании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия возрождает песенный конкурс «Интервидение», который станет культурным аналогом «Евровидения». Об этом сообщает британское издание The Guardian. Впервые участие в конкурсе подтвердили США: 20 сентября в Москве американский исполнитель Би Ховард представит свою страну на сцене «Интервидения». «20 сентября родившийся в Лос-Анджелесе артист первым представит США на возрожденном в России конкурсе песни „Интервидение“ — культурном зрелище, которое одновременно является ностальгическим воспоминанием и современным геополитическим маневром», — говорится в материале The Guardian. По данным издания, решение возродить «Интервидение» связано с исключением России из «Евровидения» после событий 2022 года. Конкурс был создан в Чехословакии в 1960-х и проводился до 1980 года. Теперь он возвращается на постоянной основе: заявки подали исполнители из двадцати стран, среди которых Китай, Индия и Сербия. Финальное шоу пройдет в Москве. Победитель конкурса сможет гастролировать по странам-участникам. «Интервидение» не будет представлено на экранах ЕС и Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...