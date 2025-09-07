В Минпромторге рассказали о программах льготного автокредитования

Алиханов: снижение продаж новых автомобилей в этом году составит не более 25-30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меры государственной поддержки, по мнению Алиханова, помогут удержать падение продаж новых автомобилей в РФ
Меры государственной поддержки, по мнению Алиханова, помогут удержать падение продаж новых автомобилей в РФ Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Меры государственной поддержки помогут сдержать падение продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года и не допустить снижения более чем на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В июне мы уже озвучивали наши ожидания. Рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году», — сказал Алиханов в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что за первые шесть месяцев текущего года в рамках программ льготного автокредитования и лизинга удалось реализовать более 82 тысяч автомобилей, а суммарная величина предоставленных скидок составила почти 24,5 миллиарда рублей.

В середине мая стало известно о том, что вновь была запущена подпрограмма «семейный автомобиль». Тогда в Минпромторге рассказали, что при покупке электромобиля можно получить скидку 35%, но не больше 925 тысяч рублей. Для машин с обычным двигателем скидка составит 20%, а жители Дальнего Востока получат 25%. Также участники СВО с ранениями смогут купить машину с ручным управлением со скидкой 40%, пишет 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Меры государственной поддержки помогут сдержать падение продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года и не допустить снижения более чем на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «В июне мы уже озвучивали наши ожидания. Рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году», — сказал Алиханов в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что за первые шесть месяцев текущего года в рамках программ льготного автокредитования и лизинга удалось реализовать более 82 тысяч автомобилей, а суммарная величина предоставленных скидок составила почти 24,5 миллиарда рублей. В середине мая стало известно о том, что вновь была запущена подпрограмма «семейный автомобиль». Тогда в Минпромторге рассказали, что при покупке электромобиля можно получить скидку 35%, но не больше 925 тысяч рублей. Для машин с обычным двигателем скидка составит 20%, а жители Дальнего Востока получат 25%. Также участники СВО с ранениями смогут купить машину с ручным управлением со скидкой 40%, пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...