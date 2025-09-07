Российские вооруженные силы освободили село Хорошее в Днепропетровской области. Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток». Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области», — заявило ведомство в telegram-канале.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили село Вороное в Днепропетровской области. Отмечается, что в операции были задействованы артиллерия и ударные БПЛА, а также проводилась зачистка зданий и прилегающих территорий. Эти действия позволили российским военным расширить зону контроля в регионе.
