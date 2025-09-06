Убивший школьниц «златоустовский маньяк» требует с адвоката два миллиона рублей

Осужденный за изнасилование и убийство школьниц «златоустовский маньяк» Николай Мозгляков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова», подал в суд на своего бывшего адвоката, требуя компенсацию в размере двух миллионов рублей за причиненный моральный вред. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда Челябинска, куда поступила жалоба от осужденного маньяка.
«Иск о взыскании двух миллионов рублей поступил в Центральный районный суд Челябинска. Ответчиком выступает адвокат Алексей Тетюев, который в 2008 году был назначен государством адвокатом Мозглякова при рассмотрении дела в Челябинском областном суде об изнасиловании и убийстве школьниц из Златоуста», — следует из материала иска.
Мозгляков в своем иске утверждает, что Тетюев не посещал его в следственном изоляторе и не согласовывал с ним правовую позицию. Кроме того, адвокат якобы не обжаловал обвинительный приговор. Сам осужденный, по его словам, из-за отсутствия юридических знаний также не смог обжаловать решение суда.
В материалах судебного разбирательства есть показания адвоката. Он настаивает на том, что действовал в полном соответствии с профессиональными стандартами, а позицию защиты согласовывал с подзащитным. При этом Мозгляков полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и не выражал намерения подавать апелляцию на приговор.
В итоге суд отказал Мозглякову в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Однако осужденный не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу. Вопрос о ее удовлетворении будет рассмотрен Челябинским областным судом.
Напомним, Мозгляков был направлен в исправительную колонию на Крайнем Севере после того, как был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц. Еще одной пострадавшей, ученице первого класса, удалось выжить. Это преступление считается одним из самых жестоких в истории региона.
Ранее Мозгляков просил перевести его из колонии «Полярная сова» в Челябинскую область. Исправительная колония «Полярная сова» для отбывающих пожизненное наказание находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В колонии содержатся около 450 человек.
