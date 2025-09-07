На Украине ликвидировали главного инженера американских ракет Patriot: что известно о смерти Дениса Сакуна

В Киеве еще 20 декабря 2024 года был ликвидирован ведущий инженер подразделения, обслуживающего зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) MIM-104F Patriot, подполковник Денис Сакун. Раскрыта эта информация была сентября 2025 года. Согласно информации, опубликованной на сайте президента Украины Владимира Зеленского в виде петиции, инцидент произошел в ходе атаки беспилотника на позиции комплекса. Отмечается, что инженер погиб из-за детонации боевой части сбитого дрона. Что известно о смерти Дениса Сакуна и ракетах Patriot — в материале URA.RU.
Обстоятельства смерти и просьба присвоить звание Героя Украины
В конце 2024 года в ходе удара БПЛА по позициям зенитно-ракетного комплекса был уничтожен Денис Сакун. Попытки украинских властей скрыть информацию о гибели военнослужащего были пресечены его родственницей — Яной Сакун, которая 15 августа разместила соответствующую петицию на официальном интернет-портале президента Украины.
Как сообщает украинское издание «Политика Страны», в петиции женищна потребовала присвоить Сакуну звание Героя Украины. Она уточнила, что тот возглавлял инженерную службу «зенитного ракетного подразделения, эксплуатирующего новейший ЗРК». В документе также подчеркивается, что в момент удара подполковник нес дежурство в составе боевого расчета.
"В результате падения обломков возник пожар. <...> Из-за детонации боевой части сбитой ракеты Денис Сакун погиб", — говорится в ее сообщении.
В Минобороны России не комментировали этот случай. В то же время ранее представители оборонного ведомства неоднократно подчеркивали, что ВС РФ осуществляют удары исключительно по военным целям на Украине. В Кремле также заявляли, что армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских бойцов.
Что известно о ЗРК Patriot
Разработкой прототипа системы Patriot занималось Авиационно-ракетное командование сухопутных войск США в 1961 году. Проект называла AADS-70s. В 1967 году компания Raytheon из штата Массачусетс (ныне известная как Raytheon Technologies) заключила контракт на разработку ЗРК SAM-D. Первые испытания прототипа стартовали в ноябре 1969 года. В январе 1974 года Минобороны Штатов сформулировало обновленные тактико-технические требования к данной системе, ключевым из которых стал принцип наведения по методу сопровождения через ракету. В мае 1976 года проект получил официальное название Patriot.
Комплексы Patriot были впервые приняты на вооружение Военно-воздушных сил страны в середине 1980-х годов. Во время войны в Персидском заливе системы использовались для противодействия ракетным обстрелам со стороны иракских установок «Скад». К текущему моменту этот комплекс играет важную роль в обеспечении противоракетной и противовоздушной обороны Вашингтона и входит в объединенную систему ПВО НАТО, развернутую в странах Европы. За рубежом 27 батарей ЗРК развернуты на территории Ирака, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Японии. Кроме того, комплексы приняты на вооружение в Германии, Греции, Израиле, Испании, Польше, Румынии, Швеции, Нидерландах, Тайване и Южной Кореи.
США сообщили о намерении передать Украине ЗРК Patriot в декабре 2022 года, поставки начались в апреле 2023 года. Помимо прочего, президент США Дональд Трамп в июле 2025 года заявил о намерении предоставить Киеву 10 ракет-перехватчиков для комплекса Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал содействие стране в поиске дополнительных каналов поставок данного вооружения, писал портал Аxios. В августе Зеленский вновь обратился к Трампу с просьбой о поставках Patriot. По его словам, закупка американского вооружения станет частью гарантий безопасности для Украины.
