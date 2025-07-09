Patriot без иллюзий: что известно об этой системе, которой Трамп поделился с Украиной

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот»). Американский лидер также заявил о помощи Киеву с поиском дополнительных путей поставок этого вооружения. Об этом писало издание Axios.
ЗРК был спроектирован в конце 1970-х годов. Система Patriot принята на вооружение сухопутных войск США и служит ключевым элементом противоракетной и противовоздушной обороны Соединенных Штатов, а также объединенной системы ПВО НАТО на европейском континенте. Подробности и характеристики данного комплекса, а также когда он стал поставляться на Украину — в материале URA.RU.
История появления ЗРК «Пэтриот»
Разработка прототипа ЗРК была начата Авиационно-ракетным командованием сухопутных войск США в 1961 году под обозначением AADS-70s. Проект предусматривал замену устаревших стационарных комплексов MIM-23 HAWK («Хоук») и MIM-14 Nike Hercules («Найк-Геркулес»). В 1967 году компания Raytheon, расположенная в Массачусетсе (в настоящее время Raytheon Technologies), получила контракт на создание ЗРК SAM-D. Первые испытания опытного образца стартовали в ноябре 1969 года.
Министерство обороны США в январе 1974 года выдвинуло обновленные тактико-технические требования к системе SAM-D, среди которых основное место занимал принцип наведения по схеме сопровождения через ракету. В мае 1976 года проекту было присвоено нынешнее наименование — Patriot.
ЗРК «Пэтриот» впервые были размещены на вооружении ВВС США в середине 1980-х годов. Во время конфликта в Персидском заливе они применялись для отражения ракетных атак, осуществляемых иракскими системами «Скад». Со временем данный комплекс неоднократно модернизировался в соответствии с изменяющимися угрозами и развитием технологий.
Современные версии комплекса «Пэтриот» оборудованы усовершенствованными ракетами-перехватчиками и мощной радиолокационной станцией (РЛС). Название «ПЭТРИОТ» является аббревиатурой от английского выражения Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, что переводится как «РЛС сопровождения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей».
Функции ЗРК
«Пэтриот» используется для защиты от воздушных угроз и входит в состав единой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Среди ключевых особенностей этой системы следует отметить краткий промежуток времени развертывания, возможность одновременного поражения нескольких целей, а также высокую маневренность и устойчивость к радиопомехам.
Описание комплекса
Patriot осуществляют четыре ключевые задачи: обеспечение связи, координацию управления, проведение радиолокационного мониторинга, а также наведение и контроль ракет-перехватчиков. В состав одной батареи входят шесть основных элементов: источник электропитания, радиолокационная установка, командный пункт управления огнем, пусковые устройства, антенно-мачтовый комплект, а также ракеты-перехватчики.
- РЛС используется для выявления и сопровождения целей, а также для координации огневых действий. Наведение ракет-перехватчиков на обозначенные объекты обеспечивается за счет использования помехоустойчивой радиолокационной системы, оснащенной фазированной антенной решеткой;
- на пункте управления огнем осуществляется вычисление траекторий ракет-перехватчиков и контроль за их запуском. Кроме того, данный пункт обеспечивает координацию с пусковыми установками и другими батареями комплекса Patriot. Это единственный элемент огневого подразделения Patriot, на котором постоянно находится обслуживающий персонал;
- пусковые установки служат для перевозки и обеспечения безопасности ракет-перехватчиков. Одновременно они выполняют функцию платформы для их непосредственного запуска;
- комплект антенной мачты представляет собой ключевой элемент системы связи ЗРК «Пэтриот»;
- ракеты-перехватчики. Модификация ПАК-2 оснащена неконтактным взрывателем, в то время как ПАК-3 использует принцип прямого кинетического поражения, обеспечивая уничтожение целей посредством прямого попадания.
Характеристики Patriot
- Модификация: ПАК-2 и ПАК-3;
- обороняемый район: 15-20 км. В зависимости от ударов баллистических ракет;
- количество ракет на пусковой установке: 4 ПАК-2, 16 ПАК-3;
- радиус действия РЛС: 150 км и более;
- скорость: 5 000 км/ч;
- максимальная высота поражения цели: 15-25 км
- длина противоракеты: 5,2 м;
- диаметр противоракеты: 25 см;
- масса противоракеты: 320 кг.
Как работает перехват целей у «Пэтриот»
РЛС предназначена для выявления и сопровождения объектов, а также для координации огневых средств. Наведение ракет-перехватчиков на выбранные цели обеспечивается использованием помехоустойчивой РЛС, оснащенной фазированной антенной решеткой.
При сближении ракеты-перехватчика с объектом атаки, ее активная система самонаведения обеспечивает наведение на цель. Ракета комплекса Patriot ПАК-2 подрывается в непосредственной близости от вражеского снаряда, тогда как модель ПАК-3 сконструирована для прямого поражения боевой части баллистической ракеты противника.
У каких стран на вооружении есть ЗРК Patriot
Главным оператором «Пэтриот» выступают сухопутные войска Соединенных Штатов. На территории США размещены восемь батальонов, в составе которых функционируют 33 батареи Patriot. За рубежом, в странах-партнерах, развернуты еще семь батальонов с 27 батареями, в том числе на территории Ирака, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также в Японии.
Кроме того, данные комплексы приняты на вооружение в Германии, Греции, Израиле, Испании, Польше, Румынии, Швеции, Кувейте, Нидерландах, Саудовской Аравии, ОАЭ, Тайване и Южной Кореи. В период с 2013 по 2015 год пять батарей систем Patriot были размещены на территории Турции в рамках миссии НАТО с целью обеспечения защиты от возможных ударов с сирийской стороны. В 2024 году контракт на поставку этих ЗРК был подписан со Швейцарией. В общей сложности системы ПВО Patriot либо эксплуатируются, либо заказаны вооруженными силами 19-и государств.
Поставки «Пэтриот» Украине
США сообщили о намерении передать Украине комплексы Patriot в декабре 2022 года. Поставки этих систем начались в апреле 2023 года. К середине лета 2024 года Украина получила не менее четырех комплексов от Соединенных Штатов и Германии. Согласно информации, опубликованной Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) за 2024 год, на вооружении украинской армии находились 12 пусковых установок M902, оснащенных ракетами ПАК-3.
Накануне издание Axios сообщило, что перед телефонным разговором с Зеленским глава Белого дома провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы глава ФРГ обратился к Трампу с просьбой возобновить поставки ЗРК Patriot, ранее приостановленных и не поступивших в распоряжение Украины. Кроме того, Мерц выразил намерение приобрести у Соединенных Штатов дополнительные комплексы с целью дальнейшей передачи их украинской стороне.
После чего Трамп уже в разговоре с Зеленским пообещал в срочном порядке направить на Украину 10 комплексов «Пэтриот». В материале упоминается, что хоть это и меньше, чем планировалось в приостановленной поставке, однако американский лидер уже сообщил президенту Украины, что поможет найти другие способы поставок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.