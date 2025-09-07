ВСУ обстреляли город в Курской области

Хинштейн: ВСУ повредили многоквартирный дом в Рыльске Курской области
ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Рыльске
ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Рыльске Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Украинские беспилотники обстреляли город Рылск в Курской области. В результате были повреждены многоквартирный дом, несколько частных домов и складское помещение. Об этом написал врио главы региона Александр Хинштейн.

В результате атаки дронов ВСУ также было повреждено складское помещение в Рыльске
В результате атаки дронов ВСУ также было повреждено складское помещение в Рыльске
Фото:

«Сегодня днем [ВСУ был] обстрелян город Рыльск.  Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения. Информации о пострадавших не поступало», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также приложил соответствующие кадры, на которых видны последствия нападения беспилотников. По словам Хинштейна, на месте работают оперативные службы.

В августе 2025 года ВСУ также атаковали Рыльск. Тогда в связи с происшествием ранения получили мирные жители. В числе раненых были мужчины 38 и 43 лет, 21-летний житель села Толпино и 54-летняя женщина. Им оперативно была оказана медпомощь. 

