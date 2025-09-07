ВСУ обстреляли город в Курской области

Украинские беспилотники обстреляли город Рылск в Курской области. В результате были повреждены многоквартирный дом, несколько частных домов и складское помещение. Об этом написал врио главы региона Александр Хинштейн.
«Сегодня днем [ВСУ был] обстрелян город Рыльск. Предварительно, есть повреждения многоквартирного и частных домов, складского помещения. Информации о пострадавших не поступало», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также приложил соответствующие кадры, на которых видны последствия нападения беспилотников. По словам Хинштейна, на месте работают оперативные службы.
В августе 2025 года ВСУ также атаковали Рыльск. Тогда в связи с происшествием ранения получили мирные жители. В числе раненых были мужчины 38 и 43 лет, 21-летний житель села Толпино и 54-летняя женщина. Им оперативно была оказана медпомощь.
