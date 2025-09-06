06 сентября 2025

Mia Boyka замерзла в ХМАО, прилетев на концерт в майке и худи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время приезда певицы в городе было +10 градусов
Во время приезда певицы в городе было +10 градусов Фото:

Певица Mia Boyka прилетела в Ханты-Мансийск для выступления на церемонии закрытия Кубка губернатора Югры по конному спорту. Только она оказалась готова к местной погоде, о чем призналась в своем telegram-канале перед выступлением.

«Приезжать в северные города, будучи не в куртке, одетой не по погоде — это мой базовый минимум. Я просто прилетаю сейчас в Ханты-Мансийск. Здесь 10 градусов и я вот так — маечка и худик», — делится певица в «кружочке».

Mia Boyka сразу же посадили в машину, где она могла согреться. В это время ее команда занималась багажом. Помимо этого артистка отметила, что ее ждет насыщенная программа перед долгим отъездом. Она планирует снять контент для нового трека во время визита в Югре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Mia Boyka прилетела в Ханты-Мансийск для выступления на церемонии закрытия Кубка губернатора Югры по конному спорту. Только она оказалась готова к местной погоде, о чем призналась в своем telegram-канале перед выступлением. «Приезжать в северные города, будучи не в куртке, одетой не по погоде — это мой базовый минимум. Я просто прилетаю сейчас в Ханты-Мансийск. Здесь 10 градусов и я вот так — маечка и худик», — делится певица в «кружочке». Mia Boyka сразу же посадили в машину, где она могла согреться. В это время ее команда занималась багажом. Помимо этого артистка отметила, что ее ждет насыщенная программа перед долгим отъездом. Она планирует снять контент для нового трека во время визита в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...