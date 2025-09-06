Певица Mia Boyka прилетела в Ханты-Мансийск для выступления на церемонии закрытия Кубка губернатора Югры по конному спорту. Только она оказалась готова к местной погоде, о чем призналась в своем telegram-канале перед выступлением.
«Приезжать в северные города, будучи не в куртке, одетой не по погоде — это мой базовый минимум. Я просто прилетаю сейчас в Ханты-Мансийск. Здесь 10 градусов и я вот так — маечка и худик», — делится певица в «кружочке».
Mia Boyka сразу же посадили в машину, где она могла согреться. В это время ее команда занималась багажом. Помимо этого артистка отметила, что ее ждет насыщенная программа перед долгим отъездом. Она планирует снять контент для нового трека во время визита в Югре.
