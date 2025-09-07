07 сентября 2025

Полное лунное затмение явится над РФ, на небе заметили Кровавую Луну. Фоторепортаж

Полное лунное затмение в Казани
Полное лунное затмение в Казани

Вечером с 7 на 8 сентября 2025 года жители России наблюдают полное лунное затмение, в ходе которого спутник Земли приобрел характерный красноватый оттенок, известный как Кровавая Луна. Явление стало заметно на территории всей страны с наступлением темноты и привлекает внимание не только астрономов.

Причиной необычного окраса Луны в красный цвет специалисты называют прохождение спутника через тень Земли. Из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли лунный диск окрашивается в багряные оттенки.

Для наблюдения за Кровавой Луной не требуется специального оборудования — она отчетливо видна невооруженным глазом даже в крупных городах. Максимальная фаза затмения наблюдалась в 21:12 по московскому времени. Очевидцы публикуют тысячи фотографий этого явления в сети. Снимки имеются в распоряжении URA.RU.

