Вечером с 7 на 8 сентября 2025 года жители России наблюдают полное лунное затмение, в ходе которого спутник Земли приобрел характерный красноватый оттенок, известный как Кровавая Луна. Явление стало заметно на территории всей страны с наступлением темноты и привлекает внимание не только астрономов.
Причиной необычного окраса Луны в красный цвет специалисты называют прохождение спутника через тень Земли. Из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли лунный диск окрашивается в багряные оттенки.
Для наблюдения за Кровавой Луной не требуется специального оборудования — она отчетливо видна невооруженным глазом даже в крупных городах. Максимальная фаза затмения наблюдалась в 21:12 по московскому времени. Очевидцы публикуют тысячи фотографий этого явления в сети. Снимки имеются в распоряжении URA.RU.
