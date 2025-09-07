Двое пострадали из-за атаки дронов-камикадзе на один из регионов РФ

Двое пострадали из-за атак дронов-камикадзе на поселок под Брянском
Беспилотники атаковали поселок под Брянском, два человека получили ранения
Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов-камикадзе в поселке Климово Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«Укронацисты атаковали поселок Климово дронами-камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшие доставлены в больницу. Мужчинам оказана вся необходимая медицинская помощь. Губернатор также добавил, что из-за детонации взрывного устройства загорелся спецавтотранспорт и нежилое здание. Пожар уже потушен. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области происходят регулярно. Ранее в Климовском и Суземском районах уже фиксировались удары дронов по гражданской инфраструктуре и транспорту, в результате которых пострадали местные жители и были повреждены здания и автомобили.

