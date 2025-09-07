Глава ДНР сообщил о выходе российских войск к Димитрову и боях в Красноармейске

Пушилин сообщил о продвижении россйиских войск к Димитрову
Российские войска продвинулись к городу Димитров в Донецкой Народной Республике и ведут активные бои в Красноармейске. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Димитрове мы также видим продвижение, имеется в виду направление Димитрова. Российская армия вышла на ближайшие подступы к городу», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Денис Пушилин также отметил, что российские войска постепенно окружили Красноармейск (Покровск) и сейчас идут ожесточенные бои непосредственно в городе. Он добавил, что в районе Удачного подразделения ВС РФ двигаются на север, перерезая важные дороги, которые соединяют украинские позиции, тем самым нарушая их логистику. Глава республики подчеркнул, что все эти действия являются логичными и направлены на достижение стратегических целей.

Ранее российские войска взяли под контроль горно-обогатительную фабрику восточнее Димитрова, что позволило им выровнять линию фронта и взять город в огневой мешок. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, это обеспечило значительное давление на украинские позиции с севера и востока, а также создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.

