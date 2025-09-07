07 сентября 2025

Пенсии двух категорий россиян вырастут с начала октября

Пенсии увеличат экс-военным и силовикам, а также достигшим 80 лет
С 1 октября у двух категорий россиян вырастут пенсии. Это коснется бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летний юбилей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — сообщил Балынин агентству «Прайм».

В октябре также вырастут выплаты у тех, кто получает их по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других органов государственной власти. Предварительно размер выплат увеличится на 7,6 процента. Повышение пенсий произойдет автоматически, без необходимости подачи заявления в Социальный фонд РФ.

В сентябре 2025 года пенсии увеличили для граждан, прекративших работу в августе, инвалидов первой группы и пенсионеров, достигших 80 лет, с учетом наступления юридически значимых обстоятельств. Дополнительные заявления для этого не требовались. 

