Назван главный поставщик персиков в Россию

Россия почти вдвое увеличила импорт персиков и нектаринов из Китая за первые семь месяцев, доведя объем закупок до рекордных 30,2 млн долларов. Об этом сообщают РИА Новости.
«Россия за первые семь месяцев этого года ввезла из Китая персиков и нектаринов на 30,2 миллиона долларов против 15,5 миллиона годом ранее.», — сказано в сообщении. Отмечается, что российский рынок стал вторым основным направлением экспорта после Киргизии.
Кроме того, уточняется, что Китай в целом увеличил экспорт персиков и нектаринов на 25% по сравнению с прошлым годом — до 88,1 млн долларов за январь-июль 2025 года. Россия продолжает активно наращивать закупки, что связано как с сезонным фактором, так и с изменениями логистики и предпочтений потребителей.
Ранее сообщалось о росте импорта овощей и фруктов из Китая в Россию. С начала 2025 года объем импорта овощей и фруктов из Китая вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 671,5 тысячи тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.