Пермский футбольный клуб «Амкар» проиграл на своем поле дзержинскому «Химику» со счетом 1:2 в двадцатом туре первенства Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.
«Первый тайм команда провела слабо, но во втором удалось сравнять счет. Хотя были моменты для победы, в конце матча соперник забил решающий гол. Команда стала больше играть в атаку, из-за чего чаще пропускает — исключением стал только матч с „Крыльями Советов“. Стандартные положения не сработали из-за волнения и усталости игроков», — сказал главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Александр Кульчий. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Гости быстро открыли счет в первом тайме, и пермякам удалось сравнять положение только после перерыва: на 66-й минуте гол забил полузащитник Кирилл Корольков. Однако на 90-й минуте «Амкар» пропустил решающий гол и не сумел даже спасти ничью.
Обе команды борются за выход в более высокий дивизион, и теперь отставание пермского клуба от соперника увеличилось до шести очков. До окончания турнира командам осталось провести по шесть игр.
Ранее, 17 августа, «Амкар» прервал серию поражений, обыграв «Волну» со счетом 2:1 и сохранил второе место, уступая «Химику» три очка. Победа тогда позволила пермякам сократить отставание от лидера, однако после последнего матча разрыв увеличился до шести очков. До завершения турнира обеим командам предстоит провести еще по шесть игр.
