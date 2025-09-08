В Госдуме анонсировали индексацию зарплат бюджетников с 1 октября

Бюджетникам с 1 октября проиндексируют зарплаты на 7,6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме пояснили об индексации зарплат бюджетников
В Госдуме пояснили об индексации зарплат бюджетников Фото:

С 1 октября оклады работников федеральных учреждений и органов будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация», — сказал Говырин. Он отметил, что речь идет именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях.

Кроме того, депутат уточнил, что решение правительства распространяется сразу на несколько категорий работников. В их число входят служащие федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, а также отдельные группы работников федеральных министерств и ведомств.

Ранее Алексей Говырин пояснял, что индексация окладов коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских частей. Такие меры принимаются для компенсации инфляционных потерь и поддержки уровня оплаты труда в федеральном госсекторе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября оклады работников федеральных учреждений и органов будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. «С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация», — сказал Говырин. Он отметил, что речь идет именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях. Кроме того, депутат уточнил, что решение правительства распространяется сразу на несколько категорий работников. В их число входят служащие федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, а также отдельные группы работников федеральных министерств и ведомств. Ранее Алексей Говырин пояснял, что индексация окладов коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских частей. Такие меры принимаются для компенсации инфляционных потерь и поддержки уровня оплаты труда в федеральном госсекторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...