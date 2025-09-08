В Госдуме анонсировали индексацию зарплат бюджетников с 1 октября

С 1 октября оклады работников федеральных учреждений и органов будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация», — сказал Говырин. Он отметил, что речь идет именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях.
Кроме того, депутат уточнил, что решение правительства распространяется сразу на несколько категорий работников. В их число входят служащие федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, а также отдельные группы работников федеральных министерств и ведомств.
Ранее Алексей Говырин пояснял, что индексация окладов коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских частей. Такие меры принимаются для компенсации инфляционных потерь и поддержки уровня оплаты труда в федеральном госсекторе.
