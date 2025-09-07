Второй беглец из СИЗО в Екатеринбурге оказался вооружен

Сбежавший арестант из СИЗО-1 в Екатеринбурге Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть вооружен кухонным ножом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«Возможно, одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, светлую толстовку, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, черные кроссовки с логотипом Nike. При себе может иметь кухонный нож», — следует из сообщения.
Силовикам удалось поймать другого беглеца — Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его задержали в ночь на 8 сентября в 14 километрах от СИЗО-1.
Под стражей мужчины были с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. За это военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1 парни, скорее всего, ожидали этапа, и ночью 1 сентября сбежали. Против них возбуждено новое дело. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
