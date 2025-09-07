Силовики ведут поиски заключенного Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сбежал из екатеринбургского СИЗО-1, в районе СНТ «Визовец-5» рядом с Чусовским трактом. По неофициальным данным, вместе со вторым сбежавшим зеком Александром Черепановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) он мог переночевать в одном из домов, сказал источник URA.RU, близкий к поисковой группе.
«Их следы обнаружили на территории частного дома. Есть версия, что там они провели ночь, пока хозяев не было. После этого продолжили путь по лесу, но Черепанова задержали», — сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этим сведениям нет.
Мужчины сбежали из изолятора 1 сентября. Под стражу они попали весной 2023-го после попытки поджога военкомата. За это военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. Утром 8 сентября стало известно, что Черепанова удалось поймать. Ему и его товарищу могут добавить до пяти лет лишения свободы за побег. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
