Прошел 14 км: что известно о задержании зека, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга

Зеку Александру Черепанову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого поймали после побега из екатеринбургского СИЗО-1, могут увеличить тюремный срок на пять лет. Это максимальная санкция ч. 2 статьи 313 УК РФ, которую возбудили против него. Все, что известно о поимке беглеца, — в сбойке URA.RU.
Опрошенные URA.RU адвокаты не смогли дать единое мнение о том, будут ли Черепанову избирать меру пресечения в суде. Одни уверяют, что да, вторые сомневаются. Но за групповой побег ему могут прибавить пят лет к ранее полученному тюремному сроку. «Будет новое уголовное разбирательство, новый приговор. При полном или частичном сложении получится новый срок», — объяснил URA.RU один из юристов.
Черепанов и его друг Иван Корюков (тоже внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сбежали из «екатеринбургского централа» ночью 1 сентября. Тогда же силовики объявили их в федеральный розыск и кинулись на поиски. Мужчины попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. За это суд приговорил их к длительным тюремным срокам. Вероятно, в СИЗО-1 парни ожидали этапа.
Ходили слухи, что парней якобы видели в садах на Уралмаше, на кладбище в Богдановиче и под Первоуральском. В региональном ГУФСИН заявили, что Черепанов был пойман в 14 километрах от СИЗО — в районе Чусовского тракта (он не оказал сопротивления при задержании). Прямо сейчас там ведутся поиски второго беглеца. Корюков может быть вооружен ножом, предупреждают в ведомстве.
Корюков может быть одет в черную куртку-плащевку, светлую толстовку, темные штаны с логотипом Nike и белую кепку. С собой у него может быть нож, предупреждают в ГУФСИН. Если вы видели его, сообщите силовикам по номерам +7 (922) 184-27-66, +7 (343) 359-56-11. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
