Москвичи потребовали от Челябинского меткомбината 881 миллион рублей

От Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и Газпромбанка «АО криогенного машиностроения» из Балашихи (Московская область) потребовало 881,8 млн рублей. Как следует из материалов суда, наложено обеспечение.
«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами на 29 сентября», — определил Арбитражный суд города Москвы. Документом располагает URA.RU.
В качестве обеспечительных мер истец просил запретить банку оплачивать банковские гарантии на сумму 2,16 млрд рублей. За деньгами ЧМК уже обратился в Газпромбанк.
Спор разгорелся вокруг трех договоров. Их суть неизвестна. Подписаны документы были в декабре 2021, сентября 2022 и марте 2023 года. Согласно данным базы СБИС, «Криогенмаш» занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха в промышленных холодильниках, техники для фильтрования и очистки газов.
Группа «Мечел», составной частью которой является ЧМК, отразила в своей отчетности, что не все обязательства удается выполнять вовремя. Имеются неурегулированные долги. Холдинг находится в тяжелом финансовом положении.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процесса.
