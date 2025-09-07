07 сентября 2025

Москвичи потребовали от Челябинского меткомбината 881 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производитель техники для очистки газов потребовал от ЧМК 881 миллион рублей
Производитель техники для очистки газов потребовал от ЧМК 881 миллион рублей Фото:

От Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и Газпромбанка «АО криогенного машиностроения» из Балашихи (Московская область) потребовало 881,8 млн рублей. Как следует из материалов суда, наложено обеспечение.

«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами на 29 сентября», — определил Арбитражный суд города Москвы. Документом располагает URA.RU.

В качестве обеспечительных мер истец просил запретить банку оплачивать банковские гарантии на сумму 2,16 млрд рублей. За деньгами ЧМК уже обратился в Газпромбанк.

Спор разгорелся вокруг трех договоров. Их суть неизвестна. Подписаны документы были в декабре 2021, сентября 2022 и марте 2023 года. Согласно данным базы СБИС, «Криогенмаш» занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха в промышленных холодильниках, техники для фильтрования и очистки газов.

Группа «Мечел», составной частью которой является ЧМК, отразила в своей отчетности, что не все обязательства удается выполнять вовремя. Имеются неурегулированные долги. Холдинг находится в тяжелом финансовом положении.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процесса. В случае поступления ответов они будут опубликованы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От Челябинского металлургического комбината (ЧМК) и Газпромбанка «АО криогенного машиностроения» из Балашихи (Московская область) потребовало 881,8 млн рублей. Как следует из материалов суда, наложено обеспечение. «Принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами на 29 сентября», — определил Арбитражный суд города Москвы. Документом располагает URA.RU. В качестве обеспечительных мер истец просил запретить банку оплачивать банковские гарантии на сумму 2,16 млрд рублей. За деньгами ЧМК уже обратился в Газпромбанк. Спор разгорелся вокруг трех договоров. Их суть неизвестна. Подписаны документы были в декабре 2021, сентября 2022 и марте 2023 года. Согласно данным базы СБИС, «Криогенмаш» занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха в промышленных холодильниках, техники для фильтрования и очистки газов. Группа «Мечел», составной частью которой является ЧМК, отразила в своей отчетности, что не все обязательства удается выполнять вовремя. Имеются неурегулированные долги. Холдинг находится в тяжелом финансовом положении. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам процесса. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...