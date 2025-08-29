Челябинский меткомбинат вместо прибыли получил чистый убыток на три миллиарда

ЧМК отчитался о полученном убытке за полугодие
ЧМК отчитался о полученном убытке за полугодие

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вместо прибыли год назад получил три миллиарда чистого убытка. Как следует из отчета за первое полугодие 2025 года, задолженность предприятия увеличилась.

«Отчет о финансовых результатах. Чистая прибыль (убыток) за январь-июнь: в 2024 году — 660,48 млн рублей, в 2025 году — 3,167 млрд рублей», — отчитался комбинат.

Увеличилась кратко- и долгосрочная виды задолженности. Первая выросла на 7,1% до 221,3 млрд рублей, вторая — на 44,8% до 20,339 млрд рублей.

Накануне, 28 августа, компания «Мечел» отчиталась о результатах хозяйствования за полугодие. Холдинг, частью которого является ЧМК, увеличил чистый убыток в два раза, обязательства возросли. В их числе оказались долги с пропущенными сроками погашения, что создало дополнительные риски. Компания вынуждена была приостановить работу некоторых угольных шахт, где ведется добыча низкорентабельной продукции.

