Челябинский меткомбинат вместо прибыли получил чистый убыток на три миллиарда

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вместо прибыли год назад получил три миллиарда чистого убытка. Как следует из отчета за первое полугодие 2025 года, задолженность предприятия увеличилась.
«Отчет о финансовых результатах. Чистая прибыль (убыток) за январь-июнь: в 2024 году — 660,48 млн рублей, в 2025 году — 3,167 млрд рублей», — отчитался комбинат.
Увеличилась кратко- и долгосрочная виды задолженности. Первая выросла на 7,1% до 221,3 млрд рублей, вторая — на 44,8% до 20,339 млрд рублей.
Накануне, 28 августа, компания «Мечел» отчиталась о результатах хозяйствования за полугодие. Холдинг, частью которого является ЧМК, увеличил чистый убыток в два раза, обязательства возросли. В их числе оказались долги с пропущенными сроками погашения, что создало дополнительные риски. Компания вынуждена была приостановить работу некоторых угольных шахт, где ведется добыча низкорентабельной продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!