07 сентября 2025

В ХМАО стремительно растут зарплаты нефтяников

В ХМАО среднемесячные зарплаты работников компаний, добывающих нефть и газ, увеличились на 15 тысяч рублей. В июне 2025 года их доход составил 188,3 тысячи рублей, что на 8,7% выше майского показателя, сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в Югре в июне 2025 года достигла 188 329 рублей. В мае этот показатель составлял 173 216 рублей», — уточнили эксперты.

Аналитики отметили, что югорские нефтяники зарабатывают на 27% больше, чем в среднем по региону. По сравнению с июнем 2024 года их зарплата выросла на 21,3 тысячи рублей — тогда она составляла 167 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что в мае 2025 года средняя зарплата нефтяников ХМАО составила 173,2 тысячи рублей. Это почти на 20% выше уровня 2024 года.

