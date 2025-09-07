Свердловчанин, раненый на СВО, остался без выплат

Военнослужащий из Качканара (Свердловская область), получивший ранение в зоне спецоперации на Украине, долгое время не мог получить страховые выплаты из-за пропавшей справки о тяжести раны. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Ранен боец был на спецоперации еще в сентябре прошлого года. Проходил лечение в госпитале, и спустя два месяца ему оформили справку о тяжести ранения. В тот же период, со слов заявителя, военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге направила почтой этот документ ему домой. Но время шло, а документ Данилу так и не приходил», — написал депутат в своем telegram-канале.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая в ходе проверки решила вопрос бойца. Справка была найдена и вручена военнослужащему. Теперь он имеет право на получение выплат.
