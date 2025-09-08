ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар

В Энергодаре Запорожской области была зафиксирована массированная атака БПЛА. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
«Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару», — написал Пухов в своем telegram-канале. Уже сбито три беспилотника, еще два удалось подавить с помощью средств РЭБ. Несмотря на это, воздушная тревога в городе сохраняется. Власти города настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на улицу.
Утром 6 сентября ВСУ осуществили атаку с применением беспилотников по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Удар был нанесен по крыше корпуса «Г», где размещается уникальный полноразмерный тренажер реакторного зала. Удар пришелся на расстоянии 300 метров от энергоблока.
