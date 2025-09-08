ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воздушная тревога в городе сохраняется
Воздушная тревога в городе сохраняется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре Запорожской области была зафиксирована массированная атака БПЛА. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару», — написал Пухов в своем telegram-канале. Уже сбито три беспилотника, еще два удалось подавить с помощью средств РЭБ. Несмотря на это, воздушная тревога в городе сохраняется. Власти города настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на улицу.

Утром 6 сентября ВСУ осуществили атаку с применением беспилотников по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Удар был нанесен по крыше корпуса «Г», где размещается уникальный полноразмерный тренажер реакторного зала. Удар пришелся на расстоянии 300 метров от энергоблока.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Энергодаре Запорожской области была зафиксирована массированная атака БПЛА. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. «Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару», — написал Пухов в своем telegram-канале. Уже сбито три беспилотника, еще два удалось подавить с помощью средств РЭБ. Несмотря на это, воздушная тревога в городе сохраняется. Власти города настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на улицу. Утром 6 сентября ВСУ осуществили атаку с применением беспилотников по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Удар был нанесен по крыше корпуса «Г», где размещается уникальный полноразмерный тренажер реакторного зала. Удар пришелся на расстоянии 300 метров от энергоблока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...