Врач предупредил о смертельной опасности аспирина

Врач Мясников: аспирин - самое опасное лекарство в России
Аспирин — самое опасное лекарство в России. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, именно этот препарат чаще других приводит к смертельным случаям среди россиян.

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — заявил доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников добавил, что во многих зарубежных странах врачи давно отказались от назначения аспирина пациентам без тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Медик также отметил, что в связи со своими свойствами разжижать кровь аспирин способен провоцировать возникновение внутричерепных кровоизлияний и интенсивных кровотечений.

Ранее невролог Павел Хорошев сообщил, что возникновение головных болей во время магнитных бурь чаще связано с самовнушением. По словам врача, магнитные бури способны оказывать воздействие на суставы и провоцировать ощущение слабости в организме. Людям, чувствительным к переменам погоды, рекомендуется применять специальные мази с целью снижения неприятных проявлений, передает «Национальная служба новостей».

