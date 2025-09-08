В Москве разделят наследство покончившего с собой экс-губернатора Курской области Старовойта

В отношении бывшего министра транспорта Романа Старовойта открыто наследственное дело. Данная информация поступила на основании баз данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.
«В Москве открыли наследственное дело в отношении бывшего министра транспорта Романа Старовойта», — указано в материале «Ведомостей», которые сослались на данные реестра. Отмечается, что делом занимается юрист Ольга Струкова.
Сообщается, что Роман Старовойт развелся со своей женой в 2022 году. В браке они растили двоих дочерей — 15 и 18 лет.
Роман Старовойт был найден мертвым на парковке в Одинцово 7 июля. Сообщается, что он покончил с собой в личном автомобиле. Также отмечается, это могло произойти после того, как против него были даны показания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.