В Москве разделят наследство покончившего с собой экс-губернатора Курской области Старовойта

В Москве открыто наследственное дело в отношении экс-главы минтранса Старовойта
У Старовойта остались две дочери, указано в материале «Ведомостей»
У Старовойта остались две дочери, указано в материале «Ведомостей»
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

В отношении бывшего министра транспорта Романа Старовойта открыто наследственное дело. Данная информация поступила на основании баз данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

«В Москве открыли наследственное дело в отношении бывшего министра транспорта Романа Старовойта», — указано в материале «Ведомостей», которые сослались на данные реестра. Отмечается, что делом занимается юрист Ольга Струкова.

Сообщается, что Роман Старовойт развелся со своей женой в 2022 году. В браке они растили двоих дочерей — 15 и 18 лет.

Роман Старовойт был найден мертвым на парковке в Одинцово 7 июля. Сообщается, что он покончил с собой в личном автомобиле. Также отмечается, это могло произойти после того, как против него были даны показания.

