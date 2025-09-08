Славянск оказался полностью обесточен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальная причина отключения электроснабжения не уточняется
Официальная причина отключения электроснабжения не уточняется Фото:

Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части ДНР, оказался полностью обесточен. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Славянске пропал свет», — пишет «Страна.ua» в своем telegram-канале. Официальная причина отключения электроснабжения не уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ группы «Восток» установили полный контроль над территорией ДНР в пределах своей ответственности. Кроме того, военные данного формирования продолжают наступательные действия в Днепропетровской области, где 4 сентября ими было взято под контроль село Новоселовка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части ДНР, оказался полностью обесточен. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Славянске пропал свет», — пишет «Страна.ua» в своем telegram-канале. Официальная причина отключения электроснабжения не уточняется. Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ группы «Восток» установили полный контроль над территорией ДНР в пределах своей ответственности. Кроме того, военные данного формирования продолжают наступательные действия в Днепропетровской области, где 4 сентября ими было взято под контроль село Новоселовка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...