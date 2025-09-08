Славянск оказался полностью обесточен

Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части ДНР, оказался полностью обесточен. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Славянске пропал свет», — пишет «Страна.ua» в своем telegram-канале. Официальная причина отключения электроснабжения не уточняется.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ группы «Восток» установили полный контроль над территорией ДНР в пределах своей ответственности. Кроме того, военные данного формирования продолжают наступательные действия в Днепропетровской области, где 4 сентября ими было взято под контроль село Новоселовка.
