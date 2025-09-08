Тактика применения штурмовых подразделений в ВСУ «паскудная» и бессмысленная. Мобилизация проходит практически без отбора. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Геннадий Скуридин.
«Нас использовали как живой щит, или <...> просто бросали на мясо. Не очень хорошо и не очень плохо. Ну это... это паскудно», — сказал Скуридин, передает РИА Новости. По его словам, мобилизация в ВСУ проходит практически без какого-либо отбора или проверки состояния здоровья новобранцев. Он рассказал, что был призван в марте 2025 года. Ни медицинские обследования, ни оценка физической подготовки не проводились.
Скуридин был взят в плен во время одной из контратак ВСУ в Сумской области. Ему и его сослуживцам было приказано выйти на определенную точку, пройти некоторое расстояние и ждать дальнейших указаний. Во время выполнения задания украинские военные столкнулись с российскими бойцами, завязался бой. По словам Скуридина, все, кто пытался отстреливаться, погибли. Оставшиеся подняли руки и сдались. Пленный отметил, что процесс сдачи в плен прошел спокойно и без насилия.
