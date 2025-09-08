Чем опасен аспирин, о смертельном вреде которого предупредил врач

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что Аспирин является самым опасным лекарством в России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, во многих странах препарат был запрещен для продажи детям.
У аспирина (салициловой кислоты) есть ряд побочных эффектов, но и положительные свойства он также имеет. Перед использованием препарата следует проконсультироваться со специалистами. Чем опасен и полезен аспирин — в материале URA.RU.
Чем опасен аспирин
Аспирин разжижает кровь и снижает ее свертываемость. Из-за него может начаться внутреннее кровотечение. Также не стоит употреблять препарат перед хирургическими операциями и инвазивными процедурами.
Аспирин запрещен беременным женщинам. Все это из-за возможности кислоты проникать сквозь плацентарный барьер.
Также кислота в больших объемах (от 8 до 12 таблеток в день) может повредить внутреннее ухо. В связи с этим может возникнуть шум или звон в ушах.
Помимо этого, во многих странах этот препарат запрещено давать детям. Отмечается, что у них (в возрасте от 4 до 12 лет) аспирин может вызвать редкий и опасный синдром Рея. Во время него происходит отек головного мозга и быстрое накопление жира в печени. В результате синдрома возможен летальный исход. Поэтому не рекомендуется давать аспирин детям до 16 лет.
«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — заявил доктор Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Полезные качества аспирина
Аспирин позволяет уменьшить головокружение, а также утолить головную, суставную и мышечную боль. Помимо этого, препарат способен оказать выраженное жаропонижающее, противовоспалительное воздействие.
Разжижая кровь, аспирин предотвращает тромбообразование. Это также снижает риск инфарктов, ишемических инсультов и других сердечно-сосудистых болезней.
Комментарий врача-терапевта об аспирине
Тем временем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил положительные свойства аспирина исключительно в борьбе с тромбообразованием. По его словам, это обусловлено большим количеством побочных эффектов.
«Лекарство помогает бороться с тромбообразованием. В других случаях аспирин не используется, потому что имеет много побочных эффектов», — заявил терапевт. Его слова приводит «Вечерняя Москва».
Также Кондрахин отметил, что для сбивания температуры аспирин не назначается врачами. Все это вызвано тем же повышением кровоточивости.
