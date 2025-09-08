Аэрофлот планирует увеличить флот

До 2030 года «Аэрофлот» рассчитывает увеличить количество эксплуатируемых самолетов на 30%. Об этом сообщил генеральный директор группы Сергей Александровский.
«Флот группы может увеличиться до 460 воздушных судов до 2030 года», — сказал Александровский в ходе Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передает «Прайм». Ключевым фактором наращивания парка станет поставка отечественных воздушных судов. Глава компании подчеркнул, что в перспективе до 2033–2035 годов доля российских самолетов в парке «Аэрофлота» должна составить порядка 50%.
На сегодняшний день «Аэрофлот» эксплуатирует 349 самолетов. Из них 171 борт находится непосредственно в парке авиакомпании «Аэрофлот», 136 — у дочерней авиакомпании «Россия», еще 42 — у лоукостера «Победа». Помимо этого, три воздушных судна предоставлены в «мокром лизинге» компанией iFly.
Как ранее отмечал Александровский на ПМЭФ-2025, компания ожидает получить к 2030 году 108 самолетов МС-21, а к 2033 году их число должно достичь 200 единиц. В настоящее время именно МС-21 рассматривается как основной российский самолет для закупки.
